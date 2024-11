11 munições e três carregadores de pistola calibre 9 mm, seis aparelhos celulares, uma balança de precisão, um macaco prego (animal silvestre), além de R$820 em notas falsas, que incluíam 42 cédulas de R$10 e quatro de R$100 - Divulgação/PM

11 munições e três carregadores de pistola calibre 9 mm, seis aparelhos celulares, uma balança de precisão, um macaco prego (animal silvestre), além de R$820 em notas falsas, que incluíam 42 cédulas de R$10 e quatro de R$100 Divulgação/PM

Publicado 05/11/2024 16:07

Cabo Frio - Em uma ação policial realizada no início da noite do último domingo (3), quatro homens foram presos no bairro Santa Margarida, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A abordagem ocorreu após denúncia anônima informando sobre uma reunião de lideranças do tráfico, incluindo o criminoso conhecido como “Pixote”, que possui mandado de prisão em aberto.

A guarnição se dirigiu ao local indicado e realizou um cerco tático. Três elementos tentaram fugir, pulando o muro da residência. Os policiais conseguiram deter dois deles dentro do imóvel, identificados como F.T.D.S., de 27 anos, que possui passagem por posse e uso de drogas, e G.D.S.M., de 33 anos, com anotação criminal por tráfico de drogas. Do lado externo, outros agentes abordaram os dois outros envolvidos, D.M.M., de 30 anos, que tinha uma anotação por lesão corporal culposa ao dirigir, e R.M.S., de 28 anos.

Durante as buscas na residência, foram apreendidos 11 munições e três carregadores de pistola calibre 9 mm, seis aparelhos celulares, uma balança de precisão, um macaco prego (animal silvestre), além de R$820 em notas falsas, que incluíam 42 cédulas de R$10 e quatro de R$100. As notas falsas foram encontradas no bolso de D.M.M..

Os quatro homens foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foram autuados por porte ilegal de munição de calibre restrito. Além disso, D.M.M. foi autuado por crime ambiental devido à posse do animal silvestre. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.