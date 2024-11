Ação da Polícia Militar - Reprodução/Rede social

Publicado 05/11/2024 16:36

- Uma ocorrência policial sobre um “baile funk” irregular na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na madrugada deste domingo (3), está gerando discussões nas redes sociais . Isso porque, de acordo com os responsáveis pelo evento, tratava-se, na verdade, de um show de pagode, e a Polícia Militar teria agido com extrema truculência durante a abordagem. A ação foi registrada por câmeras de segurança.De acordo com a ocorrência policial, o fato foi registrado por volta das 4h20, quando, após denúncias de elementos armados na Praia do Siqueira, uma guarnição foi enviada ao local e, na Rua Lincon Garcia Guimarães, encontrou um “baile funk” não autorizado.O logradouro estava fechado e os policiais teriam sido recebidos com disparos de arma de fogo, o que provocou um confronto. Diversos equipamentos foram apreendidos e encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio.Os responsáveis pelo estabelecimento publicaram uma nota junto com um vídeo de segurança do local, classificando a atitude da Polícia Militar como “covarde”.Segundo eles, ao contrário do relato divulgado pelas autoridades, tratava-se de um evento de pagode que ocorre quinzenalmente, e os policiais teriam chegado de forma truculenta. “Não chegaram e pediram para desmontar nada, dando vários tiros e ameaçando as pessoas que estavam no local, quebrando tudo e causando um enorme prejuízo para o estabelecimento… COVARDIA”, afirmam os responsáveis.Há cinco dias, o estabelecimento postou nas redes sociais um convite ao público para o evento, perguntando: “Prontos para curtir mais um pagode? E ‘mto’ funk nos intervalos…”.O Jornal entrou em contato com os responsáveis pelo estabelecimento, questionando sobre a autorização para a realização do evento e sobre os disparos contra os policiais, mas não obteve resposta.A reportagem também procurou a Polícia Militar sobre a denúncia de “abuso de autoridade” e truculência na abordagem. Em resposta, as autoridades orientaram que o estabelecimento formalize a denúncia através dos canais oficiais da PM, “para que um procedimento apuratório seja instaurado e as devidas verificações sejam realizadas”.A Prefeitura foi questionada sobre e, em nota, informou que “não houve qualquer solicitação oficial por parte dos organizadores para a realização do evento no bairro Praia do Siqueira, no último fim de semana, tampouco foi emitida autorização pela administração municipal“.“A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, informa que não houve qualquer solicitação oficial por parte dos organizadores para a realização do evento no bairro Praia do Siqueira, no último fim de semana, tampouco foi emitida autorização pela administração municipal.A gestão municipal reafirma que, de acordo com a legislação vigente, qualquer evento que envolva a utilização de espaços públicos, precisa ser formalmente solicitado e autorizado pela Prefeitura. A ausência dessa solicitação configura a realização irregular da atividade, o que está sujeito à aplicação de penalidades, incluindo multa e notificação por descumprimento das normas estabelecidas pela Postura Municipal”.