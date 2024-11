Operação remove acampamento de morador de rua - Reprodução

Publicado 07/11/2024 14:24

Cabo Frio - Na manhã desta quarta-feira (6), por volta das 9h, uma operação conjunta entre o Grupamento Operacional de Praias (GOP) e a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Cabo Frio foi realizada no Morro do Telégrafo, visando remover um acampamento de um morador em situação de rua. A ação foi determinada pela comandante da Guarda, Josiane, após a equipe tomar conhecimento, por meio de denúncias nas redes sociais, sobre a presença do morador na localidade.

Ao chegarem ao local, que apresenta dificuldades de acesso, os agentes confirmaram a veracidade da denúncia. O morador foi encontrado no acampamento, que se encontrava em condições precárias de higiene. Embora o homem tenha demonstrado resistência inicial em deixar o local, ele foi persuadido pela equipe, após uma breve conversa, a desocupar a área.



Com o auxílio dos agentes, o morador recolheu seus pertences e se retirou do local. Após a saída, o acampamento foi desfeito e a área foi devidamente limpa pelas equipes envolvidas na operação.