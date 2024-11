Motocicleta sem placa e com escapamento adulterado - Divulgação/PM

Motocicleta sem placa e com escapamento adulteradoDivulgação/PM

Publicado 06/11/2024 16:04

Cabo Frio - Um homem foi detido na tarde desta terça-feira (5), em Cabo Frio, após ser flagrado pilotando uma motocicleta sem placa e com escapamento adulterado. A ação ocorreu na Avenida Independência, em Unamar, no distrito de Tamoios.

De acordo com o registro da ocorrência, policiais militares abordaram o motociclista, identificado como J. V. G. D. S., após notarem a irregularidade do veículo. Durante a abordagem, o homem confessou ter retirado a placa da motocicleta para evitar multas e não possuía nenhum documento, tanto pessoal quanto do veículo.

Diante dos fatos, o homem e a motocicleta foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado e preso crime de adulteração de sinal identificador de veículo.