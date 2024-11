UPA do Parque Burle - Reprodução

Publicado 06/11/2024 15:20

Cabo Frio - “O caos começou após o período eleitoral”, denunciam trabalhadores da saúde de Cabo Frio. Eles, que preferem não se identificar por medo de retaliação, afirmam que profissionais contratados da UPA do Parque Burle estão trabalhando sem receber. Já os servidores concursados relatam que receberam seus salários, mas sem a parcela do 13º que havia sido prometida pela gestão municipal.



O relato chegou ao Jornal O Dia nesta terça-feira (5). Apesar de a prefeitura ter até o 5º dia útil do mês para realizar o repasse, os trabalhadores explicam que o pagamento costuma ser depositado entre os dias 1 e 2, o que não ocorreu neste mês de novembro para os contratados. A tensão aumentou ainda mais devido ao fato de que parte dos servidores recebeu e outra não.



Além disso, os denunciantes relatam que o novo ponto de assinatura agora apresenta como data de admissão o mês 10/2024, e que as folhas de ponto anteriores não aparecem mais. Com isso, muitos demonstram preocupação com o recebimento do 13º salário.



Vale destacar que, no início de outubro, Adriana Almeida, secretária de Administração do município, apareceu em um vídeo divulgado pela prefeitura, anunciando o pagamento da primeira parcela do 13º salário na folha de outubro e a segunda na de novembro.

Essa é uma das várias denúncias envolvendo a saúde pública de Cabo Frio nas últimas semanas. No último mês, em plena campanha do Outubro Rosa, surgiram relatos de suspensão de convênios para exames laboratoriais, como tomografia, raio-x e mamografia digital, devido à suposta falta de pagamento aos prestadores de serviço, afetando diretamente a realização de exames preventivos e essenciais.



Além disso, a prefeitura foi acusada de demitir profissionais contratados como medida de corte de gastos, o que teria gerado superlotação e longas esperas por atendimento nas UPAs da cidade. Segundo relatos, a situação tem sobrecarregado os trabalhadores da saúde, que enfrentam dificuldades para lidar com o alto volume de pacientes.



Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio para questionar a respeito da nova denúncia e aguarda retorno.