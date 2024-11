Homem morto a tiros - Divulgação/PM

Publicado 07/11/2024 14:17

Cabo Frio - Um homem, identificado como Marcos Sandro Andrade de Oliveira, de 47 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (6) em Cabo Frio. O crime ocorreu na esquina das ruas Hélio Porciúncula e 10, no bairro Jardim Peró.

Segundo informações preliminares, a vítima foi encontrada com múltiplos disparos de arma de fogo. No local, a polícia localizou mais de dez cápsulas de pistola, o que indica que o crime foi cometido com o uso de arma de fogo de grande calibre.

Marcos era conhecido na região como trabalhador e vigia do bairro Colinas do Peró. Ele também era proprietário de dois estabelecimentos na região.

A Polícia Civil, através da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), investiga o caso para identificar o autor do crime e esclarecer a motivação. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para exame de necropsia.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do homicídio. Ninguém foi preso.