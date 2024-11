16 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha. - Divulgação/PM

Publicado 07/11/2024 17:17

Cabo Frio - A Polícia Militar deteve dois elementos acusados de tráfico de drogas em Cabo Frio na noite de quarta-feira (6).

Por volta das 19h20, durante um patrulhamento na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro de Santa Margarida, uma guarnição da PM abordou um indivíduo em atitude suspeita. O elemento, de 16 anos, estava com uma bolsa contendo 16 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha. Após ser conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), o menor foi apreendido em flagrante por crime análogo ao tráfico de drogas.

Já por volta das 23h45, na Rua Tubarão, no bairro de Aquárius, outra guarnição da PM abordou L.C.R.D.S., de 20 anos, que estava em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados 23 buchas de maconha, um telefone celular e R$ 20 em espécie. O indivíduo confessou estar traficando na região e foi conduzido para a 125ª DP de São Pedro da Aldeia, Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por tráfico de drogas.