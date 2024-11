Uma garrucha, munições e quatro celulares - Divulgação/PM

Uma garrucha, munições e quatro celulares Divulgação/PM

Publicado 11/11/2024 14:54

Cabo Frio - Policiais militares recuperaram, na noite deste sábado (9), em Cabo Frio, um Gol vermelho num posto de combustível do bairro Jardim Esperança. O veículo tinha sido roubado momentos antes, por uma dupla armada, no Parque Burle, próximo à UPA.

Ainda segundo a PM, os agentes fizeram um cerco tático e conseguiram localizar os suspeitos, dentro do carro. Com eles também foram apreendidos, que terminou com a localização dele em um posto de combustíveis. A dupla estava dentro do carro, onde foram encontrados uma garrucha, munições e quatro celulares.

Conforme a polícia, a dupla, com 18 e 19 anos, é suspeita de ter praticado outros roubos na cidade.