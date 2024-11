Assalto a mão armada - Reprodução

Publicado 14/11/2024 17:50

Cabo Frio - Um assalto a mão armada foi registrado na manhã desta quinta-feira (14) em um depósito localizado na conveniência do forte, próximo ao Big Pizza, em Cabo Frio. De acordo com informações preliminares, um digital influencer de Minas Gerais, conhecido como Eric Trem Bala, que estava no local foi feito refém, juntamente com os funcionários, por um elemento armado.



O crime, que durou poucos minutos, foi totalmente registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens, que já estão nas mãos da Polícia Civil, mostram o momento exato em que o assaltante invade o local, rendendo as vítimas com uma arma de fogo.



Segundo informações iniciais, o prejuízo causado pelo assalto é estimado em cerca de R$ 130 mil. Os criminosos levaram diversos objetos de valor, cuja lista completa ainda está sendo levantada pelas autoridades.



A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar e prender os responsáveis pelo crime. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas minuciosamente, na tentativa de obter pistas sobre os suspeitos.