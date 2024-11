Celular furtado - Divulgação/PM

Celular furtado Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 13:31

Cabo Frio - Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (14), após furtar o celular de um banhista na Praia do Forte, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do 25º BPM por volta das 15h30, após a mãe da vítima acionar as autoridades.Ofertas em smartphones

De acordo com a PM, o aparelho foi localizado por meio de rastreamento e a guarnição seguiu para a Rua Itajurú, no Centro, onde abordou o suspeito, identificado como J.Q., de 32 anos. Durante a revista, o celular furtado foi encontrado escondido na cintura do homem.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, junto com a vítima. Segundo a polícia, ele já possuía diversas passagens por tráfico de drogas, roubo e resistência. Desta vez, foi autuado em flagrante pelo crime de furto, conforme o artigo 155 do Código Penal, e permanecerá detido à disposição da Justiça.