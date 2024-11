214 pinos de cocaína, 114 buchas de maconha, 40 pedras de crack e R$ 209 em espécie - Divulgação/PM

214 pinos de cocaína, 114 buchas de maconha, 40 pedras de crack e R$ 209 em espécie Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 13:38

Cabo Frio - Dois homens de 19 anos e um adolescente de 17 foram detidos por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (15) em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 17h20 no bairro Monte Alegre, na região da Boca do Mato.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após agentes do GAT e do serviço reservado receberem informações de que indivíduos estariam traficando drogas na área.

Em uma ação conjunta, os agentes se dirigiram ao local e identificaram os suspeitos. Os indivíduos, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir em duas motocicletas. Com o cerco tático, foi possível abordar os suspeitos e apreender os entorpecentes. Ao todo, os militares recolheram 214 pinos de cocaína, 114 buchas de maconha, 40 pedras de crack e R$ 209 em espécie.

Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e levados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde os maiores de idade foram autuados por tráfico de drogas e o menor por ato infracional análogo ao tráfico.