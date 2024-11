126ª DP - Divulgação/PM

126ª DP Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 13:34

Cabo Frio - Uma operação realizada pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (14) resultou na prisão de um homem e na apreensão de munições no bairro Unamar, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. A ação faz parte das investigações sobre a morte do sargento da Polícia Militar Noval, ocorrida em 6 de novembro.

A guarnição recebeu informações de que um dos suspeitos, identificado como F. C. X. M., de 34 anos, estaria envolvido no crime, dando suporte aos autores e armazenando armas em sua residência. No local, os policiais foram recebidos pelo pai do suspeito, que autorizou a entrada na casa.

Durante as buscas, duas munições calibre 9 mm intactas foram encontradas em um armário. Questionado sobre o material, F. afirmou ter encontrado os projéteis na rua. Um menor de idade também estava na residência e foi conduzido para prestar esclarecimentos.

Os dois foram levados à delegacia. F. C. X. M. permaneceu preso por posse de munição de uso restrito, enquanto o menor foi ouvido e liberado.