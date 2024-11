Ação contra flanelagem - Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 14:22

Cabo Frio - Na manhã deste sábado (16), foi realizada uma operação integrada para combater a prática de flanelagem na cidade de Cabo Frio. A ação ocorreu ao longo da Praia do Forte, com foco na repressão aos indivíduos que atuam nas vias públicas, cobrando valores indevidos de motoristas e intimidando moradores e turistas.



O ponto de encontro foi no Bolsão da JuJu, nas proximidades da Praia do Forte, um dos locais com maior incidência dessa prática ilegal. No total, cinco flanelinhas foram levados para a Delegacia de Polícia.

A operação, que contou com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM), Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), Ronda de Ações Estratégicas (RAS) e PAMESP (Policiamento Ambiental e de Segurança Pública), teve como objetivo garantir a segurança da população e evitar ameaças e intimidações a moradores e turistas.



Não foram divulgados registros de prisões.

