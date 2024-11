Vítima identificada como Célio Silva, de 36 anos - Reprodução/Rede social

Vítima identificada como Célio Silva, de 36 anosReprodução/Rede social

Publicado 18/11/2024 14:43

Cabo Frio - Um turista do estado de Minas Gerais morreu afogado na Praia do Forte, em Cabo Frio, na tarde deste sábado (16). A vítima foi identificada como Célio Silva, de 36 anos. Ele, natural de Itaúna (MG), trabalhava como mototáxi e deixa três filhos.



A ocorrência foi registrada por volta de 12h25. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após o resgate, conduziu Célio para o Hospital Central de Emergências (HCE) da cidade, localizado no bairro São Cristóvão.



Apesar dos esforços, de acordo com a prefeitura, Célio não resistiu e já chegou óbito à unidade. Ele chegou a receber o protocolo de atendimento de ressuscitação cardiopulmonar, porém, sem sucesso. Após os trâmites necessários, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



Segundo informações, familiares de Célio chegaram em Cabo Frio ainda na madrugada deste domingo (17), por volta das 5h30, para realizar a liberação do óbito. O corpo será sepultado na cidade natal da vítima.



A empresa responsável pela excursão, que partiu da cidade de Divinópolis e na qual Célio fazia parte, emitiu uma nota nas redes sociais lamentando a tragédia ocorrida na tarde deste sábado. Veja:



“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de nosso passageiro Célio Juliano da Silva, que estava conosco em Cabo Frio / RJ. Prestamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

Pedimos compreensão à todos, principalmente em respeito à família. Estamos dando toda assistência necessária quanto as providências a serem tomadas, diante da singularidade do caso. Em respeito à família, pedimos a compreensão de todos Atenciosamente, Waguinho Excursões e Terras do Oeste Turismo”

Empresa responsável pela excursão Reprodução/Rede social

Com informações da InterTV