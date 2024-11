11 celulares foram recuperados - Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 14:36

Cabo Frio - Na noite deste domingo (17), um homem foi detido na Rua Luiz Feliciano Cardoso, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, após ser encontrado com diversos celulares furtados. A ocorrência teve início por volta das 23h30, quando uma vítima procurou ajuda policial informando que seu celular havia sido roubado e estava rastreando a localização do aparelho.

Com base nas informações, a equipe policial foi ao local indicado e encontrou o suspeito em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi encontrado um celular com o homem, além de uma capa de outro aparelho.

Ao refazer o trajeto percorrido pelo acusado, os policiais localizaram mais dois celulares caídos no chão e um veículo aberto com outros aparelhos dentro de uma bolsa preta. Ao todo, 11 celulares foram recuperados.

Após o encaminhamento do caso à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), o suspeito foi ouvido e liberado. O veículo apreendido foi rebocado pela guarda municipal até a delegacia, onde permanece retido para investigação.