Expectativa é superar o número de participantes do ano passado, quando mais de 500 pessoas se inscreveramDivulgação

Publicado 19/11/2024 12:52

Maior feira de emprego da região, a “Bora Trabalhar” já tem data e local definidos: 27 de novembro, em Cabo Frio. Com palestras motivacionais de especialistas em RH e Balcão de Empregos, o evento acontece no Paradiso Corporate Hotel (Braga), das 9h às 17h, com entrada gratuita.As inscrições gratuitas devem ser feitas pela plataforma Sympla ( https://www.sympla.com.br/evento/boratrabalhar-2-edicao/2724853 ) e a recomendação dos organizadores é para que os participantes levem um mínimo de 20 currículos para serem entregues durante o Balcão de Empregos.Nesta edição, a expectativa dos organizadores é ampliar o número de inscritos. “Acreditamos que vamos receber cerca de 800 pessoas interessadas em apresentar seus currículos para as mais de 20 empresas participantes do balcão em busca de mão-de-obra”, comenta Carlos Cunha, promotor do evento em parceria com o movimento Viva Cabo Frio e apoio do Grupo Paradiso de Hotéis, Kompak, Loja Swell e Eliane Ribeiro Cerimonial. Entre as confirmadas estão Vilarejo, Boibom, Casa do Pedreiro, Engeluz e Salineira, além de negócios nas áreas de turismo, gastronomia e varejo da região.Em 2023, o evento reuniu mais de 500 inscritos – alguns saíram da feira com entrevista de emprego agendada ou com a garantia da carteira assinada em novo trabalho. “Nosso objetivo é conectar candidatos em busca de emprego com empresas que têm vagas abertas. O evento é gratuito tanto para as empresas contratantes quanto para os candidatos”, explica Cunha.