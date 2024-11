Protesto - Reprodução/Rede social

Publicado 19/11/2024 15:36

- Servidores de Cabo Frio protestaram na manhã desta segunda-feira (18), no Centro da cidade, contra o atraso nos pagamentos e outras irregularidades. O protesto começou na Prefeitura e seguiu pela Avenida Nossa Senhora da Assunção até a Ponte Feliciano Sodré, onde os manifestantes bloquearam parcialmente o acesso.Os servidores cobraram a regularização dos salários, dado que muitos ainda não receberam os vencimentos de outubro. Embora a Secretaria de Fazenda tenha anunciado o início dos pagamentos para alguns contratados, o problema não foi resolvido completamente.O ato, organizado pela Frente Popular em Defesa do SUS com apoio de outras associações, entre elas o Sepe Lagos, representando os servidores da Educação, foi parte de uma série de protestos que começou na última sexta-feira (15), com concentração na Praça Porto Rocha, e continuou no domingo (17), na Feira do Mercado Sebastião Lan.