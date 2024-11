Farmácia Municipal Central de Cabo Frio - Reprodução/Rede social

Farmácia Municipal Central de Cabo FrioReprodução/Rede social

Publicado 21/11/2024 17:13

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio levaram um susto ao se depararem com cartazes avisando sobre o funcionamento em horário reduzido, das 7h às 12h, da Farmácia Municipal Central de Cabo Frio, no Jardim Caiçara, nesta terça-feira (19). A limitação ocorre devido à greve dos servidores, motivada por atrasos no pagamento de salários.

E não para por aí. Os pacientes relatam que, mesmo durante o curto período de funcionamento, muitos não conseguem os remédios que precisam, devido à falta de insumos. Os denunciantes afirmam que a situação tem gerado apreensão entre os usuários, especialmente àqueles que dependem de tratamentos contínuos.

A greve na farmácia soma-se a paralisações em outros setores da saúde do município, também motivadas pela falta de pagamento aos servidores. Exemplos são o Centro municipal De Alimentação E Nutrição (CEMAN) e o CAPS AD do bairro Braga. Inclusive, nesta terça-feira, a situação virou tema de debate na Câmara de Vereadores da cidade, onde o presidente da casa, Miguel Alencar (União), informou que fará notificação ao Ministério Público sobre o atraso do pagamento aos trabalhadores.

O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre a greve e falta de insumos, e aguarda retorno.