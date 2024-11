Acidente - Reprodução/Rede social

Acidente Reprodução/Rede social

Publicado 22/11/2024 18:56

Cabo Frio - Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (22) no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na RJ-106.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 17h25, próximo ao Trevo de Búzios, e deixou duas vítimas não fatais. As identidades não foram divulgadas.

Um dos feridos foi atendido e recusou remoção, enquanto o outro está sendo encaminhado para a UPA de Unamar. Não há informações sobre a gravidade de seus ferimentos.

A colisão ocorreu no sentido Cabo Frio, mas afetou as duas pistas da rodovia. Um extenso congestionamento foi registrado, obrigando motoristas a passar por um posto de gasolina para alcançar seus destinos. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar na ocorrência. A dinâmica do acidente não foi divulgada.