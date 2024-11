Canil Municipal - Reprodução/Rede social

Publicado 22/11/2024 17:40

Cabo Frio - Protetores de animais estão denunciando o suposto abandono do Canil Municipal de Cabo Frio, localizado na Fazenda Campos Novos, no distrito de Tamoios. Conforme relatos, o local está malcuidado, com mato alto, acúmulo de fezes nas fossas e baias.



O relato chegou ao Jornal nesta sexta-feira (22); contudo, denúncias sobre “péssimas condições do local” não são atuais. Em julho deste ano, por exemplo, a vereadora Carol Midori (UNIÃO) relatou nas redes sociais um “cenário de abandono e negligência com os animais”, que estariam vivendo “em condições insalubres e sem o tratamento adequado”.



Já nesta sexta-feira (22), vídeos feitos por uma protetora mostram que o mato estava tão alto que ela sequer conseguia chegar até as baias. “Parece que vão roçar hoje, por livre e espontânea pressão de nós, as protetoras”, diz uma das denunciantes.



Outras imagens mostram o excesso de fezes nas baias e fossas. Para as protetoras, o abrigo está “em situação de abandono”. “Quem sabe [com a divulgação disso] alguém não toma uma atitude e manda alguém pra cuidar dos animais direito”, relatou uma protetora.



Já a prefeitura explicou que, conforme o cronograma, o serviço de capinaria foi realizado no canil municipal nesta sexta-feira (22) e que a limpeza da fossa está marcada para segunda (25). Além disso, em nota, o município negou as denúncias de abandono e informou que o local passa por manutenção constante. Confira a nota oficial:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que não procede a denúncia sobre o abandono do Canil Municipal. O local passa por manutenção constante, realizada pela equipe da Secretaria de Agricultura e Pesca. Nesta sexta-feira (22), toda a área passou por capina e retirada do mato. Na segunda-feira (25), já está programada a limpeza da fossa.



Com relação a limpeza e higienização das baixas, as mesmas são realizadas diariamente pela equipe do Canil Municipal”.

Sobre o Canil Municipal

Segundo a prefeitura de Cabo Frio, atualmente, o Canil Municipal tem 170 cães e 20 gatos abrigados. O local não está recebendo mais animais por determinação do Ministério Público.



Os animais abrigados recebem atendimento veterinário todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados.