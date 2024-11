Um vasto arsenal de drogas, incluindo cocaína, loló e material para endolação - Divulgação/PM

Um vasto arsenal de drogas, incluindo cocaína, loló e material para endolaçãoDivulgação/PM

Publicado 22/11/2024 17:20

Cabo Frio - Em uma série de operações realizadas na noite de quarta-feira (21), a Polícia Militar intensificou o combate ao tráfico de drogas na Região dos Lagos, resultando em apreensões de entorpecentes e prisões.



Em Cabo Frio, na Rua do Barco, no bairro Parque Eldorado 2, os agentes receberam denúncias sobre a prática de endolação de drogas em uma casa abandonada. Ao chegarem ao local, encontraram cinco indivíduos envolvidos na atividade criminosa, com um vasto arsenal de drogas, incluindo cocaína, loló e material para endolação.



Quatro dos envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia. Além dos presos, um menor de idade de estava no local também chegou a ser detido. Ele foi ouvido e entregue ao responsável.

Um saco contendo cocaína e maconha, além de rádios de comunicação Divulgação/PM

Em outra ação, na Rua Tamoios, no Centro da cidade, uma guarnição da PM encontrou um saco contendo cocaína e maconha, além de rádios de comunicação, após um indivíduos em atitude suspeita fugir do local.



O material foi apreendido e encaminhado para a 126ª DP.