Mototaxista é executado com vários tirosDivulgação/PM

Publicado 25/11/2024 16:09

Cabo Frio - Um homem, inicialmente identificado apenas como Marlony, foi executado com vários tiros, na madrugada deste domingo (24), na Estrada do Guriri, em Cabo Frio.



O crime aconteceu na altura do trevo, por volta das 3h45. A vítima vestia colete refletivo, o que indica que estava trabalhando no momento em que foi atingida. Além de mototaxista, ele criava conteúdo sobre a profissão nas redes sociais e também era MC.

As polícias militares e civis estiveram no local, posteriormente uma perícia foi feita e o corpo foi removido para o IML de Cabo Frio.



O caso foi registrado na 126DP de Cabo Frio.