Publicado 25/11/2024 17:28

Cabo Frio - Servidores de Cabo Frio e apoiadores voltaram a protestar pela falta de pagamento dos contratados da Saúde nesta segunda-feira (25), pela manhã, no Centro da cidade. Eles se reuniram no Largo de Santo Antônio, em frente ao Mart (Museu de Arte Religiosa e Tradicional), por volta das 9h, e ocuparam a Ponte Feliciano Sodré, bloqueando parcialmente o acesso e causando lentidão no trânsito.



Em seguida, os manifestantes percorreram as principais ruas do Centro, gritando frases como “Magdala caloteira!”.