Motociclista morre em grave acidente Reprodução/Rede social

Publicado 25/11/2024 17:06

Cabo Frio - Na manhã desta segunda-feira (25), um grave acidente na estrada de São Jacinto, em Cabo Frio, resultou na morte de um motociclista identificado inicialmente como João Vitor.



De acordo com as primeiras informações, a vítima perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um poste. O impacto foi tão forte que o poste caiu, interditando a rodovia em ambos os sentidos e causando transtornos no trânsito local.



Policiais militares e civis compareceram ao local para isolar a área e aguardar a realização da perícia. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



A investigação do caso está sob responsabilidade da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, que busca esclarecer as circunstâncias do acidente.