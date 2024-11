Pistola calibre .40, marca Taurus, modelo G2C, com numeração suprimida, além de um carregador contendo nove munições intactas - Divulgação/PM

Publicado 25/11/2024 17:02

Cabo Frio - Na noite deste domingo (24), por volta das 22h45, uma operação policial no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, resultou na prisão de G. R. S., de 27 anos, por posse ilegal de arma de uso restrito.

A ação ocorreu na Rua Lourival Franco Oliveira, após denúncia que indicava um homem armado trajando casaco e calça pretos. As equipes do Patamo e RP Setor Bravo abordaram o suspeito, que portava uma pistola calibre .40, marca Taurus, modelo G2C, com numeração suprimida, além de um carregador contendo nove munições intactas.

G. R. S., que já possui duas passagens anteriores pelo mesmo crime, foi encaminhado à 126ª DP, onde permaneceu preso. O material apreendido, incluindo a arma e um celular Motorola, foi acautelado.