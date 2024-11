Casa da Criança, localizada no Hospital Otime Cardoso dos Santos - Reprodução/Rede social

Publicado 25/11/2024 17:53

Cabo Frio - A Casa da Criança, localizada no Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, amanheceu fechada nesta segunda-feira (25). A unidade, especializada no atendimento a crianças de até 12 anos e na vacinação de jovens até 14 anos, não funcionou, causando transtornos a várias famílias que ficaram sem atendimento.



A denúncia foi feita por uma mãe que aguardava consulta. De acordo com o relato, diversos bebês, com apenas sete dias de vida, estavam esperando para realizar o exame do pezinho, e as mães não receberam nenhum retorno. Ela afirmou que não havia nenhum funcionário no local para fornecer informações ou realizar os atendimentos agendados.