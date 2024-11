Criminoso, identificado como Almir L.G.C. - Divulgação/PM

Publicado 27/11/2024 16:02

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu, na manhã desta quarta-feira (27), um homem acusado de cometer diversos roubos na região. O criminoso, identificado como Almir L.G.C., foi capturado em uma residência na rua das Lebres, no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em cumprimento a um mandado de prisão.



Durante a operação, os policiais encontraram Almir ainda dormindo e deram voz de prisão. Em buscas no imóvel, foram apreendidos três telefones celulares que, segundo as investigações, foram roubados por ele. Os proprietários dos aparelhos já foram identificados e terão os bens devolvidos.



Almir foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça.

Itens roubado por ele Divulgação/PM

