Uma pistola Taurus calibre 380, uma pistola de ar comprimido, 19 munições, duas balanças de precisão, dois celulares e diversos materiais utilizados para embalar drogas - Divulgação/PM

Uma pistola Taurus calibre 380, uma pistola de ar comprimido, 19 munições, duas balanças de precisão, dois celulares e diversos materiais utilizados para embalar drogasDivulgação/PM

Publicado 28/11/2024 15:44

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de duas mulheres, de 18 e 22 anos, e na apreensão de armas, munições e material para embalar drogas na noite de quarta-feira (27), na Travessa Preá, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.



A ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima que indicava a presença de indivíduos armados e envolvidos com o tráfico de drogas em uma residência na região. Ao chegarem ao local, os policiais foram autorizados a entrar na casa pela moradora. Durante as buscas, foram encontrados uma pistola Taurus calibre 380, uma pistola de ar comprimido, 19 munições, duas balanças de precisão, dois celulares e diversos materiais utilizados para embalar drogas.



As duas mulheres que estavam na residência foram detidas e conduzidas para a delegacia, onde foram autuadas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, munição e material para embalar drogas.