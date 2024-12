Homem em situação de rua foi detido pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) - Divulgação/ROMU

Publicado 02/12/2024 16:52 | Atualizado 02/12/2024 16:55

Cabo Frio - Um homem em situação de rua foi detido pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) na tarde deste domingo (1), após ser flagrado pilotando uma motocicleta com registro de furto em Cabo Frio. O caso ocorreu na Rua Alemanha, no bairro Jardim Caiçara.



De acordo com informações da Guarda Municipal, os agentes tiveram a atenção voltada para o elemento em atitude suspeita, pilotando uma motocicleta sem capacete na região. Ao abordarem o suspeito, os agentes constataram que a moto havia sido furtada em frente ao mercado Extra, na Rua Inglaterra, próximo a rodoviária da cidade.



O homem em situação de rua foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Ele já possui outras anotações criminais pelo mesmo delito.