Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil - Divulgação

Publicado 02/12/2024 15:23

Cabo Frio - Os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil de Cabo Frio atenderam, na noite deste sábado (30), uma denúncia de agressão contra um funcionário da Casa de Passagem, no bairro São Cristóvão.



Após apurar as informações no local, os agentes conduziram o indivíduo à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio.



A vítima também foi levada à delegacia para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais pertinentes.



Veja o vídeo.