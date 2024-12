5 pinos de cocaína e R$ 30,00 em dinheiro - Divulgação/PM

Publicado 02/12/2024 15:19

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar de Cabo Frio resultou, na madrugada deste sábado (30), na apreensão de drogas em um beco localizado na comunidade do Cemitério, no bairro Monte Alegre.

Durante o patrulhamento, a guarnição do 25º Batalhão de Polícia Militar, com o apoio da 1ª Companhia, abordou três indivíduos que estavam no local e, após revista, encontrou 5 pinos de cocaína e R$ 30,00 em dinheiro com um dos envolvidos.

O jovem, de 22 anos, foi levado para a delegacia para ser ouvido pela autoridade policial. Ele foi enquadrado no Art. 28 da Lei de Drogas, que trata do uso e consumo de entorpecentes, e, após o procedimento, foi liberado.