Capivara é capturada - Reprodução/Rede social

Capivara é capturada Reprodução/Rede social

Publicado 02/12/2024 17:20

Cabo Frio - Uma capivara foi capturada nas proximidades da praça do Moinho, no Peró, em Cabo Frio, na tarde de domingo (1), por volta das 17h45.

Segundo informações da Guarda Marítima e Ambiental, o animal estava preso dentro de um galão. Com cerca de 12 kg, o roedor não apresentava ferimentos e foi levado para um local seguro, onde foi devolvido à natureza.



A Guarda Marítima e Ambiental, por questões de segurança e para preservar o bem-estar do animal, não revela o local de soltura.