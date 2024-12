Detido por tentativa de furto - Unamar em Foco

Detido por tentativa de furtoUnamar em Foco

Publicado 04/12/2024 17:38

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (3), um homem foi detido por tentativa de furto em uma residência de Cabo Frio.



Por volta das 11h40, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua das Pacas, no bairro Nova Califórnia. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o autor do crime já detido por populares.



De acordo com informações, o suspeito, de 29 anos, teria invadido a casa de um vizinho. A vítima, um homem de 45 anos, reconheceu o autor do crime e informou aos policiais sobre o ocorrido.



Após ouvir os envolvidos, a guarnição composta pelos policiais Sgt Bernardo e SD George se dirigiu à residência do suspeito para realizar uma busca. No local, foi encontrada uma tornozeleira eletrônica, que foi apreendida.



Diante dos fatos, o autor do crime e a vítima foram conduzidos para a delegacia de polícia para as devidas providências. O caso será investigado pela Polícia Civil.

*Imagens: Unamar em Foco.