Cabo Frio

Bandeira Azul é hasteada pelo sétimo ano consecutivo na Praia do Peró, em Cabo Frio

Evento acontece nesta sexta-feira (6), às 10h, e após a cerimônia, será reinaugurada a trilha do Morro do Vigia, ampliando as opções de lazer e contato com a natureza na região