Bandeira Azul - Divulgação

Publicado 03/12/2024 18:23

Cabo Frio - Nesta sexta-feira (6), às 10h, a Praia do Peró, em Cabo Frio, comemora pela sétima vez o hasteamento da Bandeira Azul, selo internacional que reconhece a qualidade ambiental, a segurança e a acessibilidade do local. O hasteamento marca o início oficial da temporada 2024/2025. Após a cerimônia, será reinaugurada a trilha do Morro do Vigia, ampliando as opções de lazer e contato com a natureza na região.

A certificação é fruto de um rigoroso processo de renovação do selo, iniciado pela prefeitura, junto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no primeiro semestre deste ano. As avaliações foram feitas por um júri nacional e internacional, este último reunido em setembro, em Copenhague, Dinamarca.

A Bandeira Azul é administrada pela ONG Foundation for Environmental Education (FEE) e exige o cumprimento de 34 critérios, incluindo qualidade da água, presença de salva-vidas, acessibilidade, segurança e beleza cênica.