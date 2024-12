Carros circulando pela faixa de areia da Ilha do Japonês - Reprodução/Rede social

Publicado 03/12/2024 18:28

Cabo Frio - Dois carros foram flagrados circulando pela faixa de areia da Ilha do Japonês, em Cabo Frio, no último fim de semana. Em vídeo encaminhado à redação do Jornal O Dia, percebe-se pelo menos dois carros transitando pelo local, uma infração que, segundo as autoridades, é proibida para preservar a segurança dos banhistas e a integridade do ambiente natural.



“Tô em Cabo Frio esses dias e olha o absurdo na Ilha do Japonês”, disse um denunciante.



A prática ocorreu na área onde ficam os quiosques e as mesas de praia, local de grande movimento de banhistas. Segundo a denúncia, existe um estacionamento regulamentado mais atrás, justamente para evitar que carros entrem na faixa de areia.



Procurado pela reportagem nesta segunda-feira (2), o município informou que a Guarda Marítima e Ambiental, grupamento responsável pelo monitoramento e fiscalização da área da Ilha do Japonês, não foi acionada para verificar a ocorrência descrita. “Em casos como o citado, os agentes procedem com a autuação e, em alguns casos a remoção do veículo do local, para o depósito público”, aconselhou.



“A Prefeitura reforça que o cidadão, seja ele banhista ou comerciante, pode acionar a Guarda Municipal, por meio do número 153, para denunciar casos como o registrado, para que ações mais efetivas possam ser realizadas.”