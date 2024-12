Alagamentos - Reprodução/Rede social

Publicado 05/12/2024 16:09

Cabo Frio - As fortes chuvas que atingem a cidade de Cabo Frio continuam causando transtornos para a população nesta quinta-feira (5). As ruas estão alagadas, dificultando a locomoção de pedestres e motoristas.



Imagens enviadas ao Jornal O Dia mostram a situação crítica no bairro Itajuru, onde a água acumulada já atinge diversos pontos da região.



De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN), foram registrados 52,4 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para o agravamento da situação.



A Defesa Civil de Cabo Frio alerta para os riscos de deslizamentos e orienta a população a evitar áreas de risco e procurar abrigo em locais seguros.