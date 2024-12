Alagamentos - Reprodução/Rede social

Publicado 04/12/2024 17:52

Cabo Frio - Um forte temporal que atingiu a cidade de Cabo Frio na noite de terça-feira (3) provocou alagamentos em diversas ruas da cidade.



De acordo com imagens enviadas por internautas ao Jornal O Dia, os bairros Cajueiro e a Avenida Excelsior foram alguns dos locais mais afetados pela chuva.



A intensidade das precipitações causou transtornos aos moradores e motoristas, que enfrentaram dificuldades para se locomover pelas vias alagadas.