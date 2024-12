Caminhão-pipa tomba - Reprodução/Rede social

Publicado 06/12/2024 13:30

Cabo Frio - Um caminhão-pipa tombou na tarde desta quinta-feira (5) em Cabo Frio, ao cair em uma vala de esgoto próxima à pista de skate da Praia do Forte. Conforme relatos, a ocorrência foi registrada enquanto o veículo realizava uma manobra para abastecer uma cisterna de um quiosque da região, que estaria com o fornecimento de água interrompido.

De acordo com relatos, o incidente ocorreu quando o motorista subiu sobre uma área gramada, próxima ao quiosque, local proibido para circulação de veículos pesados, em vez de estacionar no asfalto e utilizar uma mangueira para realizar o abastecimento. Apesar disso, não há informações sobre feridos.



Internautas criticaram a ação, apontando que o veículo deveria ter permanecido na rua ou no estacionamento, evitando danos ao gramado e à área ambiental, onde frequentemente crianças brincam. Ao manobrar na localidade, o caminhão teria quebrado parte da rede de esgoto, tombando ao ceder a estrutura.



A ocorrência segue em andamento. O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando se o veículo estava a serviço do município e sobre quais medidas serão tomadas para resolver a situação. Em resposta, o município enviou a seguinte nota:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que o acidente na Praça do Skate foi com um veículo particular, sem feridos. Os agentes da Guarda Civil Municipal estão no local para auxiliar e orientar a população”