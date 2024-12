Árvore que dá choque em dias de chuva - Reprodução/Rede social

Publicado 06/12/2024 13:23

Cabo Frio - Moradores da Rua General Alfredo Bruno Gomes Martins, no bairro Braga, em Cabo Frio, denunciaram ao Jornal O Dia, nesta quinta-feira (5), problemas recorrentes com uma árvore que transmite choques elétricos durante chuvas. Conforme relatos, a situação já estaria causando transtornos há meses.



A proprietária do imóvel mais afetado informou que a árvore invadiu parte de sua residência, resultando em danos como fios cortados e risco à segurança. Ela afirmou que tentou diversas vezes contato com a Enel Distribuição Rio e com a prefeitura de Cabo Frio para buscar uma solução, mas até o momento não obteve respostas concretas.



Diante da gravidade do caso e do risco iminente de acidentes, o Jornal procurou a prefeitura e a Enel para obter esclarecimentos sobre as responsabilidades e as medidas que podem ser tomadas para resolver o problema.



Em resposta, a prefeitura informou, através de nota, que a Comsercaf vai enviar uma equipe ao local para verificar a demanda.