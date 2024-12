Jorge, morador de Cabo Frio, denuncia condições da UPA do Parque Burle - Reprodução/Rede social

Publicado 06/12/2024 17:40

Cabo Frio - Um morador de Cabo Frio, identificado como Jorge, fez uma denúncia sobre as condições da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Parque Burle. A unidade de saúde enfrenta sérios problemas, como a falta de medicamentos e de médicos especializados, especialmente na área pediátrica, segundo o relato.



No vídeo encaminhado à redação do Jornal nesta quinta-feira (5), o cidadão afirma, com indignação, que precisou sair com o filho para buscar atendimento no município vizinho, São Pedro da Aldeia, devido à ausência de pediatra, além de mencionar a presença de um cardiologista atuando como se fosse da especialidade.



O morador também critica a gestão municipal, especialmente a prefeita Magdala Furtado (PV), alegando que a cidade não está preparada para receber o grande número de turistas esperados para a temporada de verão. “E ainda quer receber 800 mil pessoas ainda dentro de Cabo Frio no verão. Como é que pode receber alguém aqui? Olha isso aqui, isso aqui está uma pouca-vergonha”, desabafou.



ASSISTA AO VÍDEO:

Procurada pela reportagem nesta sexta-feira (6), a Prefeitura de Cabo Frio ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.