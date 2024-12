Homem é preso com drogas e bombinhas explosivas - Divulgação/PM

Publicado 09/12/2024 16:12

Cabo Frio - Um homem foi preso pela Polícia Militar com drogas e bombinhas explosivas na praça do bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na noite de sexta-feira (6). A ocorrência teve início após denúncias de moradores que indicavam a presença de um indivíduo traficando no local.



Ao chegarem à praça, os policiais militares realizaram um cerco no local. Um elemento, identificado como D.S.G., de 27 anos, tentou fugir, mas foi capturado em seguida. Durante a revista pessoal, foram encontrados 20 bombas de artifício e R$ 118 em espécie.



A busca se estendeu à área próxima, onde os policiais localizaram 33 cápsulas de cocaína e 11 pedras de crack.



Diante dos fatos, D.S.G. foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado e preso.