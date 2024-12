69 pedras de crack, 52 pinos de cocaína, 21 tiras de maconha e R$ 10 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 09/12/2024 17:39

Cabo Frio - Na tarde deste domingo (8), por volta das 16h40, equipes do GAT 1 e do Serviço Reservado “P/2” realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade Boca do Mato, em Cabo Frio. Durante o patrulhamento na Rua Marina, no Monte Alegre, um jovem de 18 anos foi detido ao tentar se desfazer de sacolas contendo entorpecentes.

Segundo a polícia, C.V.L.S., foi surpreendido ao perceber a aproximação das guarnições. O suspeito portava 69 pedras de crack, 52 pinos de cocaína, 21 tiras de maconha e R$ 10 em espécie.

Todo o material apreendido e o acusado foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia (DP), onde ele foi autuado em flagrante e permanecerá preso por tráfico de drogas.