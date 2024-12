Cartão Dignidade - Divulgação

Cartão Dignidade Divulgação

Publicado 10/12/2024 16:03

Cabo Frio - A suspensão do Cartão Dignidade, que permitia a moradores de Cabo Frio pagar R$ 1,50 pela passagem de ônibus, tem sido alvo de denúncias. O subsídio oferecido pela prefeitura foi encerrado na sexta (6) e, a partir desta segunda-feira (9), a tarifa foi reajustada para R$ 5. Com isso, passageiros estão relatando dificuldades para utilizar os créditos remanescentes no cartão de transporte.

Os usuários denunciam que valores inferiores ao novo preço da passagem, como R$ 4,99, não podem ser utilizados para complementar o pagamento, nem combinados com dinheiro.

“Antes o sistema descontava R$ 1,50, mas agora, com a tarifa cheia, o saldo menor fica preso no cartão e a gente não consegue usá-lo. Parece um calote”, afirmou uma passageira, destacando que não obteve sucesso ao tentar recarregar com uma quantia “quebrada” para complementar o valor.

Além disso, moradores destacam que o sistema não permite recargas parciais para complementar o saldo, obrigando os usuários a realizar novas recargas para alcançar os R$ 5 exigidos pela passagem. “Imagina o prejuízo: cada centavo que sobra no cartão e não pode ser usado vira lucro para a empresa”, reclamou outro passageiro.

O Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol e Região Serrana (SETRANSOL), que representa as empresas responsáveis pelo transporte público, ainda não se posicionou sobre as reclamações. Em nota anterior, o sindicato justificou o aumento como medida necessária para evitar o colapso do sistema de transporte, citando a falta de repasse financeiro por parte da Prefeitura como motivo principal.

Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com o Sindicato, questionando sobre a denúncia, e aguarda retorno.