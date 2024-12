Assistidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) - Reprodução

Publicado 11/12/2024 15:18

Cabo Frio - Assistidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cabo Frio podem enfrentar um grave problema nos próximos dias, com o possível fechamento da instituição devido à falta de repasses financeiros do SUS da Secretaria de Saúde.



Conforme os relatos, a falta do repasse tem comprometido o pagamento dos funcionários, que estão com os salários atrasados, e colocado em risco a continuidade dos atendimentos terapêuticos.

A instituição depende exclusivamente dos repasses para manter os serviços, essenciais para pessoas neurodivergentes, especialmente àqueles que necessitam e não têm condições de arcar com terapias particulares. Representantes da APAE alertam que, sem a regularização dos pagamentos, os atendimentos podem ser encerrados, deixando diversos assistidos sem suporte terapêutico.



O caso da APAE acontece em meio a um cenário de instabilidade no município de Cabo Frio, onde servidores públicos, especialmente da área da saúde, têm enfrentado atrasos salariais. Diversas manifestações têm ocorrido na cidade, com trabalhadores protestando contra a falta de pagamento dos vencimentos e a precariedade nos serviços públicos.



Nesta segunda-feira (9), novos protestos foram registrados, com servidores tentando, mas sem sucesso, conversar com representantes da secretaria de Saúde. O município, inclusive, foi questionado sobre a situação, mas não retornou até o momento.



A reportagem também questionou à prefeitura sobre a falta de repasse para a APAE e os motivos do atraso nos pagamentos dos valores referentes ao SUS, e aguarda retorno.