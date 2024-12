Uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, 67 munições do mesmo calibre, quatro carregadores, dez cápsulas de cocaína e 9 buchas de maconha - Divulgação/PM

Uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, 67 munições do mesmo calibre, quatro carregadores, dez cápsulas de cocaína e 9 buchas de maconha Divulgação/PM

Publicado 11/12/2024 14:31

Cabo Frio - Na madrugada desta terça-feira (10), um homem foi preso, em Cabo Frio, com arma, munições e drogas, após uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento pela Rua Machado de Assis, no bairro Jardim Esperança, se deparar com uma situação de risco. Ao se aproximar de um grupo de pessoas, um indivíduo sacou uma arma de fogo e apontou na direção dos policiais.

Após uma breve perseguição, os policiais conseguiram abordar e deter o suspeito, identificado como W.C.M., de 31 anos. Durante a abordagem, foram encontrados com o indivíduo uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, 67 munições do mesmo calibre, quatro carregadores, dez cápsulas de cocaína e 9 buchas de maconha. As drogas e os carregadores estavam dentro de uma mochila que o elemento portava.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.