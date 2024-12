Cemitério Jardim dos Eucaliptos - Reprodução

Publicado 11/12/2024 15:39

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio estão denunciando uma situação que, segundo relatos, “ultrapassa todos os limites”. Eles afirmam que a prefeitura estaria liberando apenas dois enterros por dia nos cemitérios municipais.

A denúncia foi feita nesta segunda-feira (9), quando familiares de uma moradora falecida foram resolver os trâmites legais após o óbito. Durante os procedimentos administrativos, alegam ter sido informados de que a prefeitura da cidade estaria permitindo somente dois enterros diários.

“Um verdadeiro absurdo. Já não basta estar lidando com o luto, temos que enfrentar esse desrespeito por parte do município. Fiquei incrédulo quando nossa familiar chegou dizendo que provavelmente minha […] poderia não ser enterrada amanhã (10) por conta dessa delimitação. Quer dizer que temos que marcar o dia da morte? Surreal”, disse um morador, que preferiu não se identificar.

A família conta que, após muita dificuldade, conseguiu marcar o enterro. Apesar disso, os moradores demonstraram extrema insatisfação com o caso. Eles não souberam dizer o motivo da limitação para apenas dois enterros, mas destacaram extrema insatisfação com o ocorrido.

Vale pontuar que no último dia 12 de novembro, há menos de um mês, os cemitérios de Cabo Frio foram fechados por falta de pagamento aos funcionários e ausência de manutenção. À época, os familiares também enfrentaram o transtorno de cancelar os funerais e levar os corpos de volta. A situação foi regularizada apenas no dia seguinte, quando o repasse dos salários dos coveiros foi efetuado.

Diante da denúncia sobre a liberação de apenas dois enterros por dia, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, solicitando um posicionamento. Em resposta, a prefeitura negou o ocorrido, alegando não “adotar nenhuma prática de redução no número de enterros realizados”.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que o município não adota nenhuma prática de redução no número de enterros realizados. Caso algum cidadão receba informações que sugiram tal procedimento, orientamos que entre em contato imediatamente com a Prefeitura, por meio do e-mail obras@cabofrio.rj.gov.br, para esclarecimentos e verificação da situação”.