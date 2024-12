Central de Ambulâncias e Transporte de pacientes fora do domicílio (TFD) - Ludmila Lopes

Central de Ambulâncias e Transporte de pacientes fora do domicílio (TFD)Ludmila Lopes

Publicado 13/12/2024 17:07

Cabo Frio - Circula nas redes sociais que o transporte de pacientes fora do domicílio (TFD) em Cabo Frio foi suspenso nesta sexta-feira (13) devido a problemas relacionados à falta de pagamento e estrutura. A interrupção teria impedido que diversos pacientes fossem levados para consultas e tratamentos em outras cidades.

O fato teria sido confirmado por funcionários do setor de ambulâncias. Nos bastidores, motoristas relataram que a paralisação vinha sendo cogitada desde novembro.

A crise no TFD coincide com outros problemas graves na saúde pública do município. Nesta sexta-feira (13), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle amanheceu com as portas fechadas. Além disso, os diretores do Hospital Municipal São José Operário (HMSJO), Sérgio Lívio Menezes Couceiro, responsável pela Unidade de Pacientes Graves (UPG), e Gilberto de Angelo Filho, diretor médico, pediram exoneração de seus cargos.

Segundo os médicos, a decisão foi motivada pela falta de insumos básicos, como luvas e soro, além dos atrasos recorrentes no pagamento de salários. Eles afirmaram que as condições atuais tornam inviável realizar procedimentos médicos com segurança.

A situação tem gerado caos no atendimento à população, especialmente para pacientes que dependem do transporte para cuidados essenciais em outras cidades. Apesar das denúncias, a prefeitura, em nota, negou a suspensão e informou que o serviço de TFD está funcionando normalmente. Veja na íntegra:

“Não procede a informação sobre a suspensão do serviço de Transporte Fora do Domicílio (TFD). Nesta sexta-feira (13), toda a programação foi atendida. Saíram de Cabo Frio transportando pacientes para tratamento, 14 carros, dois ônibus, dois microônibus e uma van.

O serviço segue acontecendo normalmente com as escalas previstas, inclusive, para a semana que vem”.

Com informações de Lagos Informa