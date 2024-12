Polícia Militar realizou uma operação para a retirada de barricadas - Divulgação/PM

Publicado 13/12/2024 15:50

Cabo Frio - Nesta sexta-feira (13), a Polícia Militar realizou uma operação para a retirada de barricadas em diversos pontos de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. As estruturas, instaladas por criminosos, obstruíam vias públicas e dificultavam a atuação das forças de segurança.

A operação teve como objetivo principal garantir o livre trânsito de veículos e pedestres, restabelecendo o direito de ir e vir da população. Além disso, a remoção das barricadas também visa facilitar o acesso de serviços públicos essenciais, como ambulâncias e caminhões de coleta de lixo, às comunidades.

Com o uso de equipamentos especializados, as equipes da Polícia Militar trabalharam de forma eficiente para remover as barricadas, que eram compostas por diversos materiais, como entulho, móveis e até mesmo veículos. A ação contou com o apoio de outras equipes da Polícia Militar, que garantiram a segurança dos policiais durante a operação.