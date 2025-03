Protesto - Reprodução

Protesto Reprodução

Publicado 20/03/2025 17:56

Cabo Frio - Moradores do bairro Jacaré, em Cabo Frio, realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (19) para cobrar melhorias na infraestrutura e no saneamento básico da região. A manifestação ocorreu na Estrada do Guriri e bloqueou parcialmente a via, impactando o trânsito nos sentidos Peró e Centro.



No vídeo, é possível ver a via fechada com pneus e pedaços de madeira incendiados. Entre as principais reivindicações da população estão a falta de infraestrutura, com esgoto a céu aberto em algumas ruas, e a falta de iluminação pública. Segundo os moradores, a Travessa Novo Mundo enfrenta problemas relacionados às denúncias há pelo menos cinco meses.



A Polícia Militar precisou comparecer à localidade. O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e com a Prolagos, concessionária responsável pelo saneamento básico na cidade.



Em nota, a Prolagos informou o seguinte: “A concessionária informa que o local apontado pelos moradores se trata da rede municipal de drenagem de águas pluviais”.



Miguel Alencar, vice-prefeito da cidade, esteve no local e, à imprensa, pontuou que “a solução será imediata”, com uma equipe da Comsercaf comparecendo à região ainda nesta quinta-feira (20) para analisar a situação e definir quais medidas serão tomadas. Ele também solicitou “paciência da população, pois a cidade está muito destruída”.



O QUE DIZ A PREFEITURA



Por meio de nota, a Prefeitura explicou que atua de maneira emergencial na Travessa Novo Mundo, no Jacaré, e que durante a tarde desta quarta-feira (19), equipes da Comsercaf efetuaram a troca das lâmpadas.



Seguindo orientação do Prefeito Dr. Serginho, o vice-prefeito Miguel Alencar esteve no local, acompanhado dos secretários de Serviços Públicos, Jeferson Vidal, de Segurança Pública; Coronel Leandro e do presidente da Comsercaf, Jehann Costa. Eles avaliaram as necessidades dos moradores e trouxeram soluções. Em relação ao reparo da rede pluvial e diante da grande probabilidade de chuva, a ação que estava prevista para começar nesta quinta-feira (20) precisou ser adiada. Com isso, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos e da Comsercaf voltarão a atuar no local na próxima segunda-feira, caso a previsão seja de tempo estável.



Desde o início do ano, a Prefeitura vem mapeando as necessidades de infraestrutura nas principais vias e bairros do município. A Travessa Novo Mundo já estava incluída no cronograma de obras e seguirá recebendo melhorias.